Bestuurder belandt in struikgewas na schampen meerdere bomen

Bezwaren boze burgers nekken de Kreis Kleve

8 januari KLEEF/ GROESBEEK - De hoorzitting van de Kreis Kleve over het plan om 12 windmolens in het Reichswald tussen Kranenburg en Groesbeek te gaan bouwen, is afgeblazen. De hoorzitting stond voor 24 januari in Kranenburg (Bürgerhaus) op het programma, maar die gaat dus niet door. Het plan om de windmolens te bouwen is van de Duitse firma Abo-Wind.