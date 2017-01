Een miljoen van Culemborg naar Tanzania

Werkplaats

Oud-timmerdocent Van Kesteren en zijn echtgenote zetten zich al ruim een halve eeuw in voor de minderbedeelde medemens op het Afrikaanse continent. In de feitelijke werkplaats naast de woning maakt Van Lesteren van resthout speelgoed, sier- en gebruiksvoorwerpen. Daarnaast krijgt de stichting steun van schoolacties, donateurs, fondsen en andere sympathisanten. In totaal is daarmee al bijna een miljoen euro verdiend waarmee vele projecten van de grond zijn gekomen. Het geld wordt in zijn geheel besteed en de projecten worden altijd verantwoord. Op overheadkosten rust een taboe.