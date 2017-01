Doodgereden bever van de weg gehaald in Heelsum

7.500 euro schade in Rheden tijdens jaarwisseling

3 januari RHEDEN - In de gemeente Rheden is tijdens de jaarwisseling voor 7.500 euro schade aangericht. De schade aan de muziektent in Ellecom en de gesneuvelde ruiten van de bibliotheek in Dieren zijn daarin nog niet meegerekend. De muziektent dateerde uit 1947.